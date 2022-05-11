Minik öğrencilerden geri dönüşüm defilesi

Twinning projesi bünyesinde yapılan “Geri Dönüşüm Defilesi” renkli görüntülere sahne oldu.

Turnalar Anaokulu tarafından dört ay boyunca geri dönüştürebilir malzemelerden yapılan giysiler, öğrenciler tarafından yapılan defileyle sergilendi. Defilede konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, dünyadaki kaynakların sanıldığının aksine sonsuz olmadığı belirterek, “Geri dönüşüm çalışmaları hayati öneme sahiptir. Bu tür etkinliklerle bu anlayışın kazandırılmaya çalışılmasından ziyadesiyle memnun olduk” ifadelerini kullandı.

Turnalar Anaokulu Proje Koordinatörü Alican Ceylan ise geri dönüşümün ve sıfır atık çalışmalarının ülkemiz ekonomisi adına çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Öğrencilerimize bu bilinci verebilmek adına yapılan bu etkinliğin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.