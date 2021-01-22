Kaymakam Yalçın’dan veda ziyaretleri

İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığına atanan Muş’un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın veda ziyaretlerine başladı.

Nusaybin Kaymakamı olarak atanan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın; kurum, kuruluş, STK ve esnafa veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yalçın; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Malazgirt Devlet Hastanesi, Karayolları 116. Şube Şefliği, Malazgirt Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Malazgirt Belediyesini ziyaret etti. Tarihi Malazgirt ilçesinde görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Yalçın, “İçişleri Bakanlığımızın takdiri ile Mardin’in Nusaybin ilçesine görevlendirilmiş bulunmaktayım. 2,5 yıl boyunca tarihi şehir Malazgirt’imize ve onun kıymetli halkına hizmet etmenin gururunu ve sevincini yaşıyorum. Pandemi şartları dolayısıyla sizlerle yüz yüze vedalaşamamanın üzüntüsü içerisinde olmakla birlikte sizden helallik istiyor, görevde bulunduğum süre zarfında şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygularınızdan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Kaymakam Emre Yalçın, bu sabah Nusaybin’e gitmek için ilçeden ayrıldı.