banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Muş’un Varto Kaymakamı Mehmet Güder, Gaziler Haftası nedeniyle ilçedeki gazilerle yemekte bir araya geldi.

MUŞ 21.09.2021, 09:13
Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Muş’un Varto Kaymakamı Mehmet Güder, Gaziler Haftası nedeniyle ilçedeki gazilerle yemekte bir araya geldi.

Gaziler için verilen yemeğe Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, şehit aileleri ve kurum amirleri katıldı. Burada bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Güder, ilçedeki ikinci haftası olduğunu belirterek, “Gazilerimizle bir araya gelmek bizim için gurur vericidir. Kendilerine minnettarız. Kendilerinden Allah razı olsun. Şu anda huzur içinde yaşıyorsak; sizin yıllar evvel Kore, Kıbrıs ve son 20-30 yıllık olaylardan dolayı yaptığınız gazalardan dolayıdır. Sizler her zaman kalbimizde yerinizi koruyacaksınız. Hepinize saygılarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Kore gazisi Bektaş Aslan ve Kıbrıs Gazisi Hamdi Kırmızıgül’ün de birer konuşma yapmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program son buldu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0