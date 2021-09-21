Kaymakam Güder, gazilerle yemekte buluştu

Muş’un Varto Kaymakamı Mehmet Güder, Gaziler Haftası nedeniyle ilçedeki gazilerle yemekte bir araya geldi.

Gaziler için verilen yemeğe Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, şehit aileleri ve kurum amirleri katıldı. Burada bir açıklama yapan Kaymakam Mehmet Güder, ilçedeki ikinci haftası olduğunu belirterek, “Gazilerimizle bir araya gelmek bizim için gurur vericidir. Kendilerine minnettarız. Kendilerinden Allah razı olsun. Şu anda huzur içinde yaşıyorsak; sizin yıllar evvel Kore, Kıbrıs ve son 20-30 yıllık olaylardan dolayı yaptığınız gazalardan dolayıdır. Sizler her zaman kalbimizde yerinizi koruyacaksınız. Hepinize saygılarımı sunarım. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Kore gazisi Bektaş Aslan ve Kıbrıs Gazisi Hamdi Kırmızıgül’ün de birer konuşma yapmasının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program son buldu.