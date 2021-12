Kaymakam Demirer esnaf ziyareti gerçekleştirdi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, esnafı ziyaret ederek dilek ve temennilerini dinledi.

Beraberinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan ile ilçe esnafını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir siz değerli esnafımızı ziyarette bulunarak, dilek ve temennilerinizi sizlerden dinlemek istiyoruz. Siz değerli esnafımızın ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Covid-19 süreciyle zorluklar yaşadık ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayat az da olsa canlandı. Zor zamanlar geçiriyoruz ama bu zor günler de elbet bitecek. Hep birlikte mücadele ederek bunun üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Salgınla mücadele kapsamında her türlü tedbiri en üst seviyede alarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Siz kıymetli esnafımızdan tedbiri elden bırakmamamızı ve kurallara uymalarınızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demirer ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden ilçe esnafı, Kaymakam Demirer’e Covid-19 sürecinde alınan tedbirler ve verilen desteklerden dolayı teşekkür ettiler.