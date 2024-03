İstanbul’un algıyla yönetilmeye çalışıldığını belirten Murat Kurum, “Onların umurunda olan balya balya paralar. Öbür tarafı dizayn etmek için, finans bulmak için çalışıyor. Televizyonlara çıkamıyorlar. Bu soruyu sormamaları kaydıyla çıkıyorlar. Çıkın anlatın insanımız aydınlansın. Çok çelişkili açıklamalar yapıyor.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyaz TV’deki Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Murat Kurum, İstanbulluların mevcut İBB yönetimi altında geçirdikleri son 5 yılda yorulduklarını ve artık değişim istediklerini anlattı. 80 gündür sahada olduğunu hatırlatan Kurum, “İstanbul’un her bir ilçesine gittik ve vatandaşımızla, esnafımızla bir araya geldik. Eyüpsultan’da 75 yaşında bir amcamız geldi, ağlayarak sarıldı. Gittiğimiz her yerde bu sevgiyi görüyoruz. 5 yıllık süreçte yorulmuş vatandaşımız değişimi istiyor. Bugün Adalar’da esnafımızla bir araya geldik. Projelerimizi anlattık. Orada da coşku güzeldi. 80 gündür sahadayım, projelerimizle ya da yaptıklarımızla alakalı hiçbir tepki duymadım. ‘Metroyu böyle yapmak lazım, siz böyle söylediniz ama doğru mu, değil mi?’ diye bir tepkiyle karşılaşmadım. Hatta, ‘Evimizi dönüştürün, ulaşımı çözün’ diyenleri duydum.” diye konuştu.

“2019’daki vaadi olan HIZRAY’ı yeniden vadediyor”

Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Hatırlamıyorum” dediği 5 yıl önceki vaatlerini, 5 yıl aradan sonra 31 Mart seçimleri öncesi yine piyasaya sürdüğüne dikkat çekti, tepkisini “5 senedir Ekrem Bey’den şunu duyuyoruz; ‘Engelleniyoruz, yaptırmıyorlar.’ Gelinen süreçte vaatlerini hatırlamayan bir Belediye Başkanı’yla karşı karşıyayız. Sözlerini projelerini unutan biri bunları nasıl gerçekleştirecek? ‘Zaten yetişmezdi, hatırlamıyorum’ diyor. Hiçbir çalışma yapmamış, temel atmamış HIZRAY’ı yeniden vaat diye anlatıyor.” cümleleriyle ifade etti.

İstanbul’un hizmet görmesi için İBB’de liyakatli kadrolar bulunması gerektiğini vurgulayan Murat Kurum, “Hep algı, polemik siyaseti. Çünkü başka bir şey söyleyemezler. Bakanlara laf yetiştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oluyor, İstanbul’un bunca sorunu varken 80 ilde mitingler düzenliyor. Her zaman aynı mantık. 22 yıldır bu ülkede hizmet siyaseti yapan bir AK Parti ve Cumhur İttifakı var. Buradaki sorun liyakatsiz kadroyla çalışmak. Bizim bütün vaatlerimiz ayağı yere basan vaatler. Biz 1 Nisan’da ne yapacağımızı biliyoruz ama emin olun onlar bilmiyor. Bu projeler İBB’de yoktur. Öyle bir kadroları yok. Oradaki bilgili, becerili, tecrübeli ekibi saf dışı bıraktılar. Bütün sorunların sorumlusu İBB yönetimidir. Özel halk otobüsleri ile görüşme gerçekleştirdim. 2 milyon, 3 milyon alacakları var. Otobüs firmasından 2-3 milyon finansı kendi yapmasını bekleyemezsiniz. Bakım işleri var, bunlar yapılmazsa otobüs yolda kalır. Farkında olmadığını da ‘hatırlamıyorum’ diyerek itiraf ediyor. Burayla ilgilenmiyor ki, gözü hep dışarda. İstanbul’un kaynaklarını kendi hayalleri için kullanıyor. İstanbul’u basamak olarak kullanıyor. Bu şehrin ihtiyaçları var. 16 milyon insan var, 18 milyon da turist geliyor. İstanbul’a bir bebek gibi sevgiyle bakmak gerekiyor. Çok sevdiği tatile mi gider, CHP içinde mi koşar kendi kararları.” dedi.

“İstanbulluların kapısına içme suyunu memba kalitesinde getireceğiz”

Mevcut İBB Başkanı’nın İstanbul’u rant olarak gördüğünü belirten Murat Kurum, kente son 5 yılda yeni su kaynağı kazandırılmadığını hatırlattı. İstanbul’un su kaynaklarını yüzde 21 artırma sözü veren Kurum, “Vatandaşın suyu çamur gibi akıyor. Bu su içilebilir mi? 1 hafta 10 gün önce Anadolu Yakası’nda suyun kokusuyla ilgili endişe vardı. 5 yılda bir damla su getirmeyeceksin, İSKİ elektrik faturasını ödeyemeyecek hale gelmiş. Bu iştirakte öyle becerikli arkadaşlar vardı ki; Haliç temizlendi, şehrin her yerine su getirildi, İstanbul susuz kalmıyordu. 5 yılda bir damla su kaynağı gelmedi. Yapanı eleştiriyorlar, ama kendileri de yapmıyor. Su, İstanbul’un yaşam hakkıdır. Temel atmama töreni yapıyor. Devlette devamlılık esastır. Bunlar devlet yönetmemiş. Ellerine birileri vaatleri vermişler anlatıyor. Kadro kursalar birileri yürütürdü ama o da yok. Bir belediye başkanına; ‘Sen aday olma biz sana İstanbul’da Genel Müdürlük verelim’ diyorlar. Başka partilere; ‘Size iştirakler, işler verelim’ diyorlar. Bu bakış açısıyla İstanbul’a böyle hizmet edilmez. İstanbul gibi bir metropol sürekli yatırım, eser ister. İstanbul, Türkiye’nin lokomotif şehri. Marmara’da ihracatın ve istihdamın yüzde 50’si İstanbul’da. Taksi sorunu, sokak hayvanı sorunlarına çözüm üretmeyeceksiniz, İstanbul’un sorunları varken siz kendi menfaatiniz için uğraşacaksınız, böyle hizmet olmaz. Biz diyoruz ki; İstanbul’un su kaynağını yüzde 21 artıracağız. Özellikle Avrupa Yakası’nda. Depolama da yapmamız lazım. Vatandaşın kapısına kadar suyu içme kalitesinde getireceğimizi vadediyoruz. Su olmadan hayat olur mu.” şeklinde konuştu.

“Onların umurunda olan balya balya paralar”

Murat Kurum, İstanbul’un kaynaklarının reklam kampanyalarına harcandığını söyledi. Kamuoyuna yansıyan ‘para sayma’ görüntülerini de hatırlatan Kurum, eleştirilerini, “İlk geldiği zaman Yenikapı’ya belediye araçlarını dizdiler. Şimdi daha fazlası sözde hizmet veriyor. Sayıştay raporları diyor ki; ‘Sergilediğinden daha fazla araç belediyede.’ Ve bu araçlar belediyeye de değil başkalarına hizmet ediyor. Sen İstanbul’u bitirdin. İstanbul’u durdurmayı başardınız, deprem korkusunu büyütmeyi, trafiği çile haline getirmeyi başardınız. Sonra da reklam tabelalarına 500 milyon TL harcadılar. Belediyenin kendi tabelaları, belki sadece baskı parasıdır o da, ne kadar olabilir? Reklam bütçesi, deprem bütçesinin iki katı. Algıyla yönetmeye çalışıyor. Onların umurunda olan balya balya paralar. Öbür tarafı dizayn etmek için, finans bulmak için çalışıyor. Televizyonlara çıkamıyorlar. Bu soruyu sormamaları kaydıyla çıkıyorlar. Çıkın anlatın, insanımız aydınlansın. Çok çelişkili açıklamalar yapıyor. Ben Emlak Konut’ta 125 bin konut yaptım hepsini rayiç fiyata sattık. Vergi kaçırmadık.” diye sürdürdü.

Bakanlık döneminde hayata geçirdiği konut projelerini sıralayan Kurum, İstanbul’da ise sadece 5 bin konutun dönüştürüldüğüne dikkat çekti. Afetlerde her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve verdiği sözleri tuttuğunu hatırlatan Kurum, “İBB’nin 5 yılda yaptığı konut 5 bin. Ben 5 yılda 81 ile gittim. Elazığ’da Malatya’da afet oldu 2 saat sonra oraya gittik. Kastamonu, Bartın, Rize’de seller oldu hemen bölgeye gittik. Aylarca orada kaldık. İzmir’de deprem oldu ve gittik oraya vatandaşımızla el ele vererek İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. Asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini attık. 6 ayda konutlar teslim edilmeye başladı. Onlar balık yerken, kayağa giderken biz çalışıyorduk. 46 bin konutu bitirip teslim ettik. 40 tarihi meydanın ihyasını yaptık. Bursa Ulu Camii’den, Zonguldak, Erzurum, Sinop, Bitlis. Buralarda tarihi yapıları düzenledik. İstanbul’da 173 bin konutunu başlattık. Dertli olursan yaparsın. Böyle bir dertleri yok, ‘Ceketimi assam oy verirler’ mantığı var.” cümlelerini kurdu.

“Onlar bizim kentsel dönüşüm işlerimize bin 500 dava açtılar”

Murat Kurum, İstanbul’un depreme hazırlıklı hale gelmesi için gece gündüz çalışacağını dile getirdi. İstanbul’da acil dönüştürülmesi gereken 650 bin konut olduğunu hatırlatan Kurum, “Bunları dönüştürmek istiyoruz. Bir daha aynı acılar yaşansın istemiyoruz. Biz konutları yaparken, ‘Siz bunları 100 yılda yapamazsınız, parayı bulamazsınız.’ dediler. Osmangazi Köprüsü’nde de böyle dediler. ‘KAAN’ı yapacağız dedik’, ‘Yok’ dediler. ‘Elektrikli otomobil yapacağız’ dedik, ‘Burada olmaz’ dediler. Hep eleştiri. Algıyla deprem endişesi giderilir mi? Sadece İstanbul’a odaklanacağız ve çalışacağız. Geçmişte nasıl yaptıysak, yine öyle yapacağız. 81 ilde vatandaşımıza sorun; ‘Mavi montlu adam geldi verdiği sözleri tuttu’ derler. İzmir, kendilerinin yönettiği yer. Hizmetlerimiz orada. 300 bin kontu KİPTAŞ eliyle dönüştüreceğiz. Nisan ayında talepleri alacağız. Bunların Nisan’da yapacak hiçbir şeyleri yok. 6 ayda taksi sorununu çözeceğiz. Şu an vatandaşımız dönüşemiyor. Eski daireyi dönüştürmek istese, 10 daire 7’ye düşüyor. Meclis’e getirdiği bir tane iş ret almadı. Onlar bizim kentsel dönüşüm işlerimize 1500 dava açtılar. Tozkoparan’daki evlere gidin görün. ‘Katarlılara, Araplara sattılar’ dediler, vatandaşımız oturuyor. Başakşehir aynı. Avcılar’da mülkiyet sorunu çözüldü.” diyerek, muhalefetin tutumunu eleştirdi.

“İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız ve artık trafik çile olmayacak”

İstanbul’daki trafik çilesinin yeni metro hatları ve tünellerle giderileceğini söyleyen Murat Kurum, ulaşımla ilgili projelerini anlattı. Raylı sistemleri 650 kilometreye çıkaracaklarını yineleyen Kurum, “Metro ihalelerini yapmış, finansı hazır halde vermişiz, iptal etmişler. Bunlar da yetmemiş, kazılmış metroya hafriyat döktüler. Tünellere de beton döktüler. Şimdi de onları kaldırmak için kamu kaynağı harcıyorlar. Bu İstanbulluların parasını gereksiz harcamak değil de nedir? Önce ‘gereksiz’ diye hafriyat döküyorsun, sonra hafriyatı kaldırmak için para harcıyorsun. Buna da ‘işe başlama töreni’ diyorlar. İşe başlayacak zihniyet oraya hafriyat döker mi? Bunlar bizim yaptığımız işe bile sahip çıkmaya çalışıyorlar. Orada bir emek var. Kendin yap. 5 yılda bir tane metro ihalesi yapmamış. Bitenler, bizim başlatıp yüzde 99’a kadar getirdiğimiz var. 2019’un Haziran ayından sonra açılan metro hatlarının tamamı 145,7 km. Bunun 81,7 km’si Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapıldı. İBB, ‘ben açtım’ dediği 63,9 km metro hattının 18 km’sini kendisi yapmış. 45,9 km’lik hattı ise biz yapıp onlara teslim etmişiz. 9 hattın 46 km’sini biz açıp vermişiz; 17,88 km’sini onlar yapmış. Devlet engelleseydi, Ulaştırma Bakanlığı bu kadar metro yapar mıydı? Bakanlık bu kadar metro yapmasa İstanbul’un trafiği ne hale gelirdi? 1 Nisan’da görevi aldığımda, bugünden 370 kilometre aldığımı söylüyorum. ‘650 kilometreye çıkartacağım’ diyorum, 280 kilometre yapacağım. Onların emeğine de saygı duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un iki yakasına toplam 122 kilometre tünel inşa ederek trafik yükünü hafifleteceklerini yineleyen Kurum, “TÜYAP’tan binen vatandaşımız kesintisiz bir şekilde Boğaz’ı geçecek, Söğütlüçelme’ye, Cevizli’ye gidecek. Silivri’ye metrobüs götüreceğiz. Trafikteki ulaşım süresini aşağı çekeceğiz. Ortalama trafik süresi 64 dakikaya gelmiş. Biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. İki yakaya 122 km tünel yapacağız. Bunun 88 km’si Avrupa Yakası'na. Beykoz’dan Üsküdar’a 9 dakikada ulaşabilecek vatandaşımız. Biz bu tünellerle alternatif bir yol oluşturacağız. D-100’de yan yol düzenlemesi yapacağız. Artık trafik çile olmayacak. AK Parti’nin 22 yıllık siyaset anlayışı budur. 81 ile, vatandaşımızın dini, dili, ırkı bakmadan hizmet getirdik. Böylesi kutlu bir şehre gece gündüz çalışarak hizmet edersiniz. Artık kendisi tatile mi gider, işe başlama nasıl olurmuş, hizmet nasıl yapılırmış onu mu izler, kendi bilir.” diye konuştu.

“Kandil’den talimat geldi ve ittifak işaret edildi”

Murat Kurum, DEM Parti ve CHP’nin İstanbul’da yaptığı ve Kent Uzlaşısı adını verdiği ittifak hakkında da açıklama yaptı. İki partinin Kandil’den gelen talimatla yeniden ittifak yaptığını ifade eden Kurum, tepkisini “Tam açıklayamıyorlar. İttifak yaparsan çıkar açıklarsın. Kapı arkasında bir şey yapmazsın. Biz ne yapıyorsak şeffaf bir şekilde yaptık. 22 ilçede aday çıkartılmıyor, Meclis üyelikleri paylaşılıyor, Esenyurt adayı; ‘Beni Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu aday gösterdi’ diyor. Diğer taraftan da, ‘Esenyurt’un nüfusu bir çok ilden fazla, öz yönetim olsun’ diyor. DEM bir aday çıkardı, sonra Kandil’den talimat geldi ve başka aday çıktı. İttifak yapılması işaret edildi. Şimdi de ittifakı, Kent Uzlaşısı adı altında söylüyor. Vatandaşımız kimin hizmet, eser getireceğini biliyor. Kendilerine yakın gazeteciler bile; ‘Bir il binasını alamayanlar ülkeyi, şehri nasıl yönetecek’ diyor. Sen şehri bitirmişsin, 5 yıl için daha aday oluyorsun. Millet sana nasıl inansın? Bırak aday olmayı, istifa etmen lazım. İstanbul ile ilgilenmeyeceksin, sonra ‘ben İstanbul’u yönetmeye talibim, her şey güzel olacak.’ Ne oldu, kalp yapıyordunuz herkese.” sözleriyle ifade etti.

“CHP’li yönetimi en iyi bilen, eziyetler çeken Yeniden Refah Partisi seçmenimizdir”

Murat Kurum, Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak 31 Mart’taki yerel seçimlere kendi adayıyla girme kararı alan Refah Partisi’nin seçmenine, “Herkesin oyuna talibiz. CHP’yi en iyi bilen Yeniden Refah Partili seçmenimizdir. Çektikleri eziyet orada. Sandığa gittiklerinde verdiği oyun kime yarayacağını düşüneceklerdir. CHP Belediyesi’ne mi, yoksa Rahmetli Erbakan Hoca’mızın rüyasını gerçekleştirecek iradeye mi destek verecekler? Bunu sandıkta düşüneceklerdir. Biz Yeniden Refah Partili seçmenimizin oyuna talibiz. Sandığa gittiklerinde oyları, Kur’an kursuna giden çocuklarımız için ‘Orta Çağ zihniyeti’ diyenleri mi destekleyecekler yoksa ülkeye katı sağlamak için çalışanlara mı yarayacak, bunu düşüneceklerdir. Ayasofya’nın zincirlerinin kırılmasını en çok Rahmetli Erbakan Hocamız isterdi. Ezanlar sonsuza kadar yankılansın istiyordu. Yoksa ‘müze olsun’ diyenlere mi destek olunacak? ‘Benim oyum nereye destek oluyor?’ diye düşüneceklerdir.” diye seslendi.

“Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış”

Murat Kurum, İstanbul’un deprem ve trafik sorunun beka sorunu olduğunu işaret etti. Mevcut İBB yönetimini hedef alan Kurum, “Mesele İstanbul. Her medeniyetin dostça yaşama arzusunu devam ettirme. 3 senedir bitmek bilmeyen kaldırım çalışmaları var. Yerel seçim hizmet seçimi. Yerel seçimde İstanbul’un geleceğini uygulayacağız. Deprem bir beka sorunu değil midir? İstanbul’un ekonomisi beka sorunu değil midir? İstanbul’un kaynaklarının israf edilmesi bu ülkenin beka sorunu değil midir? Türkiye Yüzyılında şunun kararını vereceğiz; İstanbul lokomotif bir şehir mi olsun yoksa daha mı geri gitsin. Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. Bunların saltanatı 31 Mart’ta doğacak güneşle bitecek. Tüm seçmenlerimiz bunları düşünecek.” dedi.

“İhtiyaç sahibi tüm emeklilere her ay 2 bin 500 TL”

Murat Kurum, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için kadınları ve gençleri destekleyeceklerini söyledi. Emeklilere de İBB bütçesinden her ay destek vereceklerini yineleyen Kurum, sosyal projelerini, “10 bin kadınımıza ve gencimizi sermaye desteği vereceğiz. İlk işini kuran gençlere 100 bin TL destek vereceğiz. Kendi işlerini kurup, kendileri üretebilecekler. E-ticaret üzerinden pazarlamalarına destek olacağız. 100 bin ailemizin ev ekonomisi güçlenecek. Kadın istihdamını artıracağız. 7/24 nöbetçi kreş hizmeti vereceğiz. Ulaşımda yüzde 40 indirim olacak. 0-6 yaş çocuk sahibi anne ve babalara ücretsiz ulaşım hakkı tanıyacağız. Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği verilecek.

Sosyal yardımlar yapacağız ama gelirleri artırmak için bu adımları da atacağız. İSMEK’te çalışan, üretenlere saatlik ücret alacağız. İhtiyaç sahibi tüm ekmekli vatandaşlarımıza İBB olarak ayda 2 bin 500 TL ödeme yapacağız. İstanbul’da 3 tane büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi olacak.” şeklinde anlattı.

CHP’li İBB yönetiminin 2019 seçiminin ardından yaptığı işten çıkarmaları hatırlatan Kurum, “Haksız yere işten çıkartılan her bir kardeşimizi 31 Mart akşamı işe alacağız. Bazı çalışanlarını işiyle alakalı olmayan yerlere göndermişler. 2019’da ‘Kimseyi işten atmayacağız’ dediler. 5 senede nasıl 50 bin kişi işe girdi, çıktı? Belediye böyle işleyebilir mi? Kimseyi haksız yere işten atmayacağız. Alın teri nedir, emek nedir bilmiyor ki? Bu şehri böyle yönetemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

“İki günlük konser parasına 39 ilçeye kent lokantası, kreş ve kütüphane açarım”

CHP’li İBB Başkanı’nın “mega proje” dediği Kent Lokantalarına da değinen Murat Kurum, “39 ilçede iki gecede açarım.” dedi. İBB yönetiminin iki konser için harcadığı 550 milyon lira ile İstanbul’un 39 ilçesinde yapılacak işleri sıralayan Kurum, konuşmasını, “Biz sosyal yardımlarla alakalı; verilen yardımları devam ettireceğiz ve sürdürülebilir yardımlar da yapacağız. Kadir Ağabey zamanında, Ramazan’da günde 500 bin kişi ücretsiz kişiye yemek veriyordu. Diğer aylarda, ayda bir buçuk milyon kişi ücretsiz yemek yiyordu. Şimdi bunlar ücretsiz verilen yemekleri kaldırdılar, ücretle yemek verdiği 11 lokantayı hizmetmiş gibi anlatıyor. Geliri en az olan ilçemizde onun kadar sosyal tesisimiz var. Bunu büyük bir iş gibi anlattığımızı gören oldu mu? Biz bunları zaten yapıyoruz. Ulaşımı ve depremi konuşmadığım yerde kent lokantasını konuşmam. Zaten yapıyoruz. 39 ilçede 2 gecede açarız. Yaptıkları bir bina da yok. Bir yerleri kiralıyorlar, masa, sandalye sonra ‘iş yaptık’ diyorlar. Konserlere verdikleri 550 milyon TL ile, 39 ilçeye kent lokantası, kreş ve kütüphane açarım.” sözleriyle noktaladı.