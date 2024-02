Camii avlusunda basın açıklaması yapan Kurum “Kadir başkanımız İstanbul’un abisiydi. Duruşuyla, tavrıyla, gülüşüyle, samimiyetiyle, içtenliğiyle her zaman İstanbullu hemşerilerimiz için en iyisinin mücadelesini verdi. AK Parti’mizin sosyal belediyecilik anlayışını İstanbul’dan başlayıp tüm Türkiye’ye dalga dalga götüren en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ölümünün 3’üncü yıl dönümünde Fatih Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif’ine katıldı. Programda Kurum’a Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Camide kılınan öğlen namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Cami avlusunda vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum cami çıkışında ise basın açıklamasında bulundu.



İBB Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Mevlid-i Şerif’ine katılan Kurum, “Bugün Kadir abimizi üçüncü yıl dönümünde anmak için Fatih Camii’nde öğlen namazına müteakip mevlidimize katıldık. Kadir abimizi sevenler, arkadaşları, dostları hep birlikte buradaydık. Öncelikle rahmetli başkanımızı minnetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Kadir başkanımız İstanbul’un abisiydi. Duruşuyla, tavrıyla, gülüşüyle, samimiyetiyle, içtenliğiyle her zaman İstanbullu hemşerilerimiz için en iyisinin mücadelesini verdi. AK Parti’mizin sosyal belediyecilik anlayışını İstanbul’dan başlayıp tüm Türkiye’ye dalga dalga götüren en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Yapmış olduğu eserlerle bugün İstanbul’un her sokağında, her mahallesinde milletimizin refahı için, huzuru için çalışmaları var. Biz Kadir başkanımızla onur gurur duyuyoruz. 31 Mart akşamı Kadir abimizden aldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşıyarak, ülkemizin hak ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak adımları aynı anlayışla, aynı samimiyetle, gayretle yapacak arkadaşları ve işte buradaki kadrolar olarak biz de bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Bu mücadele güçlü Türkiye mücadelesidir. Bu mücadele İstanbul’un 571 yıllık onuru ve gururudur. 31 Mart’ta çok daha güçlü bir şekilde tüm İstanbul’u, tüm Türkiye’yi ve tüm dünyayı kucaklayarak Sultan Fatih’in torunlarıyla birlikte bu şehrimizin her sokağına, her mahallesine gözümüz gibi bakacağız. Milletimiz bize nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağız. Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı İstanbul’umuzu hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.



TOKİ'den konut satın alanların sorunlarının çözülüp çözülmeyeceğini soran gazeteciye yanıt veren Kurum “Milletimiz bize nerede ihtiyaç duyarsa, nerede yanında görmek isterse biz o zaman yanında oluruz. Oradaki arkadaşlarımızın talepleri üzerine kendileriyle görüştük ve görüşme çerçevesinde yapılması gereken çalışmaları TOKİ başkanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız yaptılar. Hem iyileştirme bağlamında, hem de vatandaşımızın alt gelir grubu kardeşlerimizin konut edinmesi ve onların sağlam güvenli depreme dayanıklı binalarda oturması için bu mücadeleyi verdiler. Biz Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bugüne kadar ne söz verdiysek o sözleri tutan tarafta olduk. Bugün İstanbul’un her yerinde eserlerimiz var. Kadir abimizin eserleriyle başlattığımız o bayrak yarışını biz çok daha yukarılara taşıyan tarafta olacağız. Milletimiz bize ihtiyaç duyduğu anda onları dinleyeceğiz. Onlarla ben görüştüm yine görüşmemiz gerekiyorsa yine görüşürüz, yine dinleriz. Dinlerken de bir çözüm bularak, bir bahane üretmeden, bir bahanenin arkasına saklanmadan bu çözümleri ortaya koyarız. Biz 25 yıldır bu anlayışta milletimize hizmet ediyoruz. 22 yıldır da milletimiz bu anlayıştan ötürü hep sayın Cumhurbaşkan’ımızı bizleri destekliyor. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Biz milletimizin dertleriyle hemhal olup onlarla ilgileneceğiz ve çözüm bulmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“İBB her hayırlı işte olduğu gibi yine dava açma, hevesinden geri durmuyor”

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptal edildiği davanın İBB tarafından açılması ile ilgili düşüncelerini soran gazeteciye cevap veren Kurum “İBB her hayırlı işte olduğu gibi yine dava açma, hevesinden geri durmuyor. Orada dava açmanın gereği gerekçesinin ne olduğunu İBB’ye sormak lazım. Dönüp aynaya baktıklarında İstanbul’a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor? Orada on binlerce ağaçların içinde çocuklarımızın huzurla güvenle oynaması mı zorlarına gidiyor? Orada milletimizin huzur içerisinde olması, afet esnasında bir toplanma alanı vazifesi görecek, gençlerimizin teknoloji merkezleriyle, dene yap atölyeleriyle, oradaki kütüphanelerde ders çalışması mı zorlarına gidiyor? Gerekçeli kararı biz daha almadık, alacağız ama burası tartışılacak bir konu değildir. İstanbul Atatürk Havalimanı işlemektedir. Atatürk’ümüzün isminin verildiği ve burada Türkiye’nin ilk havalimanı olan Atatürk Havalimanı hala sivil uçuşlara, acil uçuşlara açıktır ve bir pisti hizmet vermektedir. Günde binlerce uçağın uçtuğu İstanbul Havalimanı’nda rekorlar kırılıyor. İstanbul’a tüm dünyaya hizmet veriyor. Biz eserler kazandırmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Muhalefetin ne yaptığıyla, neyle ilgilendiğiyle biz ilgilenmiyoruz. İstanbul’un gündemi neyse o gündeme odaklanacağız” ifadelerini kullandı.