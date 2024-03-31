Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İstanbullu seçmenlere çağrıda bulundu.

"Sandıklara sahip çıkın"

Murat Kurum yaptığı paylaşımda İstanbullulara sandıklara sahip çıkın çağrısında bulundu.

"İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Murat Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı.



Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz.