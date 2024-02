Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar’da düzenlenen “1.Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması” programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Murat Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir eşlik etti. Program boyunca vatandaşlar kurumun konuşmalarına alkışlarla eşlik etti. AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından programda Kurum’un anne ve babasının olduğu bir fotoğraf üzerine “Muradınız Gençliğe Emanet” yazılı pankart açıldı. Program sonunda protokol üyeleri ile sahneye çıkan Murat Kurum vatandaşları selamladı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“Biz de kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum “Bir süre önce açıkladığımız Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu da bu yolculuğun önemli bir durağı oldu. Hamdolsun her zaman olduğu gibi; yine heyecanımızı aksiyonla, projelerimizle birleştirdik. CHP’li mevcut yönetim ne yapacağını şaşırdı. Projelerimizi açıkladığımızda bizde bu projelerden faydalanabilir miyiz diyorlar. 1 Nisan sabahı tüm İstanbul faydalanacak, sizde bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Benim sahada milletimize dair iki gözlemim var. Biri bıkkınlık ve diğeri umut. İstanbullular artık, CHP’li mevcut yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir. Aynı insanımız, gençlerimiz, kadınlarımız yeniden başlamanın umuduyla da dopdoludur, heyecanlıdır, coşkuludur. Ben hep birlikte vatandaşımıza o güveni verdiğimizi bana bakan gözlerde görüyorum, bana sarılan kardeşlerimizde hissediyorum. Bizim sözlerimiz kollarını boşa sıvayanların sözlerine benzemez. Biz de kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz. O kollar artık bizim değil aziz milletimizin koludur” dedi.

“Bu aziz millet için ellerimizi nasıl birleştiriyorsak, yüreklerimizi de buluşturacağız”

İstanbul’u hep birlikte dönüştürmek istediğini vurgulayan Kurum “Hep birlikte, ellerimizi birleştireceğiz. Çünkü biz İstanbul’umuzu sizlerle beraber dönüştüreceğiz. Ellerimizi güvensiz, çürük binalarda endişe içinde uykuları bölünen annelerin elleriyle birleştireceğiz. Ellerimizi İstanbul’un tarihini değiştirecek 650 bin yeni, sıcak, güvenli yuvayı inşa etmek için birleştireceğiz. Ellerimizi vatandaşımıza 100 bin yeni sosyal konut yapmak için birleştireceğiz. Bu eller, İstanbul’un kaynaklarını israf etmeyecek. Haksızlık etmeyecek, milleti sahipsiz bırakmayacak. Bu aziz millet için ellerimizi nasıl birleştiriyorsak, yüreklerimizi de buluşturacağız. Yüreklerimizi CHP’li mevcut yönetimin büyüttüğü trafik çilesiyle, ömründen 3,5 yıl kaybeden kardeşim için, adaletsiz belediyeciliğin hışmına uğramış, bir sabah belediyeye gittiğinde kartı çalışmamış, boynu büyük olarak yavrularının yanına dönmüş, mazlum kardeşlerimiz için buluşturacağız. Belediyeden en ufak bir destek alamamış emeklilerimiz, yaşlılarımız için buluşturacağız. Gerçek ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz için buluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız”

Murat Kurum, İstanbul için projelerinden ve yapmak istediği hedeflerinden şu şekilde bahsetti: “Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız.650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, 1004 kilometre yaparak artık İstanbul’daki trafik çilesini konuşmayacağız. İstanbul’da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul’un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilenizi bitireceğiz. Gençlerimize, ulaşımda tam yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da, çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. İstanbul’da eğitim görmenin ayrıcalık görmenin hissini gençlerimize göstereceğiz. İhtiyaç sahibi üniversiteli kardeşlerimize 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek vereceğiz. İlk kez iş kuracak kardeşlerimize tam 100 bin TL destek sunacağız. Evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız. Bunun gibi yüzlerce eseri, hizmeti sizlerle birlikte, muhtarlarımızla, derneklerimizle, yol arkadaşlarımızla birlikte başaracağız.”

“İnsanımızın oyundan önce, kalbine, yüreğine talip olacağız”

Türkiye’nin AK Parti teşkilatı sayesinde yükseldiğini belirten Kurum “Tüm bu iddialarımızın, hedeflerimizin temel taşı sizlersiniz. İddiamızın gücünde siz varsınız, sizin alın teriniz var. Türkiye, bu teşkilat sayesinde ayağa kalktı. İstanbul, bu teşkilat sayesinde yükseldi. İnsanımızın oyundan önce, kalbine, yüreğine talip olacağız. İstanbul’un her annesi, bizim annemiz olacak. İstanbul’un tüm gençleri, bizim kardeşimiz olacak. Bir genç kardeşimiz, İstanbul’un geleceğinden umut kestiyse, o hayalini canlandıran işleri hep birlikte biz yapacağız. Size söz; bu ayaklar rahat odalarda durmayacak. Ayağımıza şantiye çamuru değecek, sırtımıza İstanbul’un rüzgârı vuracak. Yüzümüze yağmur, elimize kar değecek. Daima işte, sokakta ve vatandaşımızla olacağız” ifadelerine yer verdi.