Muğla Büyükşehir Belediyesi “Hoş geldin Bebek Yaşama Sırası Sende” projesi ile 2023 yılında 687 aileye ulaştı.MUĞLA (İGFA) - Muğla genelinde bebek sahibi olan ailelerin yanında olmak, annelere hamilelik süreci ve sonrasında destek olmak için başlatılan “Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende” projesi 13 ilçede devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 13 ilçede 687 aileye yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını kapsayan çanta hediye etti. Hoş Geldin Bebek projesi ile bugüne kadar il genelinde 3 bin 44 aileye ulaşılırken 1905 aileye de eğitim verildi.

Annelere hamilelik döneminden bebeğin 24 aylık sürecine kadar destek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2023 yılında 344 anneye eğitim desteği verdi.

Ekipler gebelik döneminde anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiği, beslenme, bebek dünyaya geldikten sonra da emzirme, aşılarının takibi ve birçok konuda anneye destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bebekler için hazırladığı çantada da kıyafet, eldiven, çorap, suluk, derece, battaniye gibi yeni doğan bebekler için temel ihtiyaçlar yer alıyor.

Projeden yararlanmak için Muğla’da ikamet edilmesi gerekiyor.

