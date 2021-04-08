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Yunanlılar lastik bota bindirip geri itti

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde içinde lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 08.04.2021, 19:31
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Yunanlılar lastik bota bindirip geri itti

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde içinde lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah 08.30’da, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek geri itilen ve açık denizde sürüklenen 15 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.
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