YK Enerji, Yeniköy İlköğretim Okulu öğrencileri ile Çökertme’yi yeşillendiriyor

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) ve Milas Orman Bölge İşletme Şefliği, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınından büyük ölçüde etkilenen Milas’ın Çökertme bölgesinin ağaçlandırılması için kolları sıvadı. İlk etapta bölgede yangından etkilenen iki hektarlık alana Yeniköy İlköğretim Okulu öğrencilerinin katılımı ile yüzlerce fidan dikildi.

Doğanın geri dönüşümüne katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren YK Enerji, Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra bölge halkı ve öğrencilerin de desteği ile ağaçlandırma projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda yangından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Çökertme mevkiinde YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, Milas Orman İşletme Şefi Emrah Bildirici, YK Enerji Kalite ve Yönetim Sistemleri Direktörü Banu Göle ve öğrencilerin katılımı ile fidan dikim töreni düzenlendi.

Orman Bölge Müdürü İşletme Şefi Emrah Bildirici, öğrencilere ağaçlandırma ve fidan dikimi ile ilgili bilgiler aktarırken, YK Genel Müdürü Dinç, öğrencilerle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından getirilen fidanları 2 hektarlık alanda toprak ile buluşturan Yeniköy İlköğretim Okulu öğrencileri, etkinlik sonrasında birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.