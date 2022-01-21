Yıkılan tarihi su sarnıcı için harekete geçtiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağan yağmurların ardından yıkılan 100 yıllık su sarnıcını yeniden eski haline getirmek için Bodrum Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi üzerinde bulunan ve “Eski Sarnıç” olarak adlandırılan sarnıç, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle hasar gördü. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından etrafına şerit ve bariyerlerle güvenlik önlemi alınan sarnıçla ilgili Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), onarım çalışması başlatmak için harekete geçti.

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait sarnıçta, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) personeli tarafından hasar tespit incelemesi yapıldı. İncelemenin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bilgilendirme yapılarak gerekli izinler istendi. Sarnıcın korunmasına yönelik gerekli projelerin hazırlanması ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınacak proje onayı sonrasında restorasyon çalışmaları Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki sarnıcın çalışmalarına ivedilikle başlanarak özgün durumuna getirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.