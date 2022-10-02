Yerel sanatçılardan kollektif sergi

7’inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenliğinde yerel sanatçıların ‘bir arada’ adlı kollektif resim ve heykel sergisi sanatseverlerle buluştu. İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezinde açılan sergide 18 yerel sanatçının 54 eseri bulunuyor.

Yerel sanatçıların katkılarıyla açılan sergiyi gezen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Şenliğimizin bugün son günündeyiz. Dolu dolu bir şenlik geçiriyoruz. Kültür kenti Menteşemize yakışan bir şenlik oluyor. Tabi bu şenliğimiz sanatçıların katkı ve katılımları ile değer kazanıyor. Gördüğüm kadarıyla eserlerin hepsi birbirinden harika. Sanatçılarımıza şenliğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, sanat hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Yerel sanatçıların 54 eserinden oluşan sergi sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.