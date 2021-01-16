Yatağan’da sıkışmalı kaza

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Turgut yolu Yeşilbağcılar Mahallesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kaza yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Mehmet Çağlar yönetimindeki 09 D 8284 kamyon ile Biray Gürhan yönetimindeki 09 EA 353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Biray Gürhan araç içinde sıkıştı. İtfaiye AKS ekipleri sürücüyü sıkıştığı bölümden kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Yaralı Yatağan Devlet Hastanesine sevk edilirken, kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı, kaza ile ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.