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Yaşlı çınarlar, yanan ormanlar için sahneye çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kalimerhaba Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonda yaşlılar yanan alanlar için sahneye çıktı. Asırlık çınarlar, seslendirdikleri eserler ve eski oyunlarla izleyenlerden tam not aldı.

MUĞLA 20.09.2021, 15:11
Yaşlı çınarlar, yanan ormanlar için sahneye çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kalimerhaba Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyonda yaşlılar yanan alanlar için sahneye çıktı. Asırlık çınarlar, seslendirdikleri eserler ve eski oyunlarla izleyenlerden tam not aldı.

Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi’nde sahne alan Datça yarımadası’nın batı Ucu anlamına gelen ‘Batı Betçe’ Halk Oyunları Ekibi 20 kişilik kadrosu ile yanan ormanlar ve ormanların önemini dile getirmek için özel gece düzenledi. Topluluğun kurucusu emekli öğretmen Osman Gönen Karadeniz, grubun tamamen Yazı Köyü Mahallesi gönüllülerinden oluştuğunu özverili bir çalışma ile unutulmaya yüz tutmuş eserleri seslendirip halk oyunlarını aslına uygun oynadıklarını belirtti.

Hepsi de eski çınarlardan oluşuyor

Grup liderliğini 87 yaşındaki Hatice Dudu Ay’ın oluşturduğu ekipte, Fatma Karadeniz, Necati Karakaş, Salise Karakaş, Nazlı Karakaş, Süzat Aydoğan, Fatma Aydoğan, Emine Aslankılıç, Kamil Ünal, Ayten Acar, Halil Gencel Acar, Ali Suat Acar, Yegana Akdeniz, Ali Ayaz, Sevincel Bahar, Ramazan Kırlı , Suzan Işıldak, Güler Kırlı yer alıyor. Oldukça başarılı bir performans sergileyen yaşlı çınarlar konser ve gösterileri ile izleyiclerden tam not alıyor.

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