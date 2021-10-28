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Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Gönüllüleri Vakfının yürüttüğü çalışma sonucunda yangından zarar gören hayvan yetiştiricilerine hayvan dağıtımı yapıldı. Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Seydikemer ve Yatağan İlçelerinden toplam 26 yetiştiriciye 125 baş koyun dağıtıldı.

MUĞLA 28.10.2021, 11:20
Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Gönüllüleri Vakfının yürüttüğü çalışma sonucunda yangından zarar gören hayvan yetiştiricilerine hayvan dağıtımı yapıldı. Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Seydikemer ve Yatağan İlçelerinden toplam 26 yetiştiriciye 125 baş koyun dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım törenine Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, İl Müdürü Barış Saylak, Genel Müdür Yardımcısı Halim Bediz, İl Müdürlüğü yönetim kadrosu ile hayvan sahipleri katıldı.

İl Müdürü Barış Saylak açılışta yaptığı konuşmasında, “İlimizde yaşadığımız yangın büyük yaralar açtı. Bu yaraları devlet millet el ele sarmaya devam ediyoruz. Bugün burada İl Müdürlüğümüz ve Toplum Gönüllüleri Vakfının desteği veteriner hekimlerimizin Denizli’den titizlikle seçtiği 125 baş koyunu sahiplerine dağıtacağız. Bazı mevzuatlar gereği zararı tazmin olmayan üreticilerimizin zararını tazmin için burada dağıtım yapıyoruz. Ayrıca arıcılarımızın da sorunlarının farkındayız. Bir projemiz kapsamında Marmaris, Milas ve Köyceğiz İlçelerinde yangından etkilenen 485 bin kovanı besleyecek 255 ton arı yemini en kısa zamanda dağıtımına başlayacağız. Sahada desteğimiz ve çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Bu dağıtımı yapılan hayvanların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Personel Genel Müdürü Adem Dinç konuşmasında, “Muğla büyük bir yangın afetinden olağanüstü bir çabayla başarıyla üstesinden geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin bir Egeli olarak ne kadar üzüldüğüne ve bir saatlik uyku ile bu süreci yönettiğine şahitlik yaptık. Emin olun hepimizi derinden etkileyen bu elim olayın üstesinden yine hep birlikte geleceğiz. Bunu bilin ki hiçbir üreticimiz mağdur olmayacak. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu teslim aldığınız koyunlar biri bin olsun diyerek hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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