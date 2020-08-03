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Ünlü oyuncu bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor
OYUNCU OKAN ÇABALAR, KURBAN BAYRAMI TATİLİNİ EGENİNİ İNCİSİ BODRUM’DA GEÇİRİYOR
MUĞLA 03.08.2020, 11:52
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Oyuncu Okan Çabalar, Kurban bayramı tatilini Ege’nin incisi Bodrum’da geçiriyor.
Oyuncu Okan Çabalar, Kurban Bayramı tatilini Bodrum’un en güzel ve sakin koylarından biri olan Bitez’de geçiriyor. Ege’nin serin sularına kendini bırakan Çabalar, güneşin, kumun ve bayramın tadını doyasıya çıkardı. Arkadaşıyla gün boyu denizi de keyif yapan Çabalar herkesin bayramını kutlayarak “Bir an önce korona virüsten kurtuluruz inşallah" dedi.
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