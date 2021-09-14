Ukrayna Antalya Konsolosu kazada yaralanan turistleri ziyaret etti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada yaralanan Ukraynalı turistleri Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov hastanede ziyaret etti.

Kaza, dün sabah erken saatlerde Yaraş Mahallesi ile Gölcük Mahallesi arasında meydana geldi. Sürücüsü Aziz Çağlar’ın kalp krizi geçirmesi dolayısıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Cihan D.’nin idaresindeki 48 AAY 328 plakalı okul servisi ile çarpıştı. Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kalp krizi geçiren tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 50 kişi yaralandı. Kazanın ardından Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, hastanede tedavisi devam eden turistleri ziyaret etti.

Konsolos Rustamov’a YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç eşlik etti.