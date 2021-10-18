Uçak, “Mali ve sosyal hakların iyileştirilmesi şart”

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri Bodrum ve Seydikemer İlçelerinde okul ve kurumları ziyaret etti. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarını ziyaret eden Uçak sendika üyeleri ve eğitim çalışanları ile bir araya gelerek, sendikal çalışmalar, toplu sözleşme süreci, sonuçları ve eğitim gündemi hakkında üyelere bilgilendirme yaptılar.

Kamu görevlilerinin örgütlenme hakkına çok geç kavuşması nedeniyle sendikal mücadeleyi başlatma ve geliştirme noktasında zorluklar yaşandığını kaydeden Uçak, “Biz ilkeleriyle var olan, idealleriyle yol alan bir teşkilatız. Üyemize ve ülkemize karşı sorumluklarımız var. Bu yolda üzerimize düşeni, elimizden geleni yaptık, elimizi taşın altına koymaktan geri durmadık. Etkisiz toplu görüşmeden etkili toplu sözleşmeye geçişe öncülük ettik. Toplu sözleşme masasında müzakere ve mücadele gücümüzle onlarca soruna çözüm bulunmasını sağladık. İşin doğrusu, sözün kısası, Türkiye’nin normalleşmesinde, sivilleşmesinde, haksızlıkların, mağduriyetlerin giderilmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak büyük emeğimiz, mücadelemiz; kamu görevlileri adına temin edilen kazanımların altında imzamız var. Son toplu sözleşmede bunlara yenilerini ekledik. Ayrıca, 3600 ek gösterge konusunda çalışma yapılmasını karara bağlayarak önemli bir adımın atılmasını sağladık” dedi.

Eğitimcilerin, mesleğin kariyer meslek olması için, statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarının bir kanun çerçevesinde düzenlenmesini beklediklerini belirten Uçak, “Resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapılmaksızın öğretmenlik mesleği ekseninde bütün meslek mensuplarını kapsayacak bir kanuni düzenlemeye olan ihtiyaç sosyal paydaşların da tespitidir. Öğretmenin kariyer basamaklarını tanımlayan, aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde her basamağı bir öncekinden farklı hak, yetki, sorumlulukla donatan, ilave özlük hakları getiren, istihdam ve iş güvencesi içeren bir düzenleme gerekmektedir. Bu tespitlerimizi içeren ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması konusunda kararlılık gösterilmelidir” diye konuştu.

Uçak, “Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınmasına ilişkin toplu sözleşme masasında mücadele verdiklerini bundan sonra da bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Uçak, “Kamu hizmetinin tüm paydaşların ürettiği, niteliğine herkesin katkıda bulunduğu gerçeğinden hareketle, hizmetli, memur, şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfının alın terinin karşılığı olarak mali ve sosyal haklarında iyileştirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.