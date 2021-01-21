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Türkiye’de ilk olacak proje Milas’ta hayata geçiriliyor

MUĞLA (İHA) – İçeriği ve uygulamasıyla Türkiye’de bir ilk olan ‘Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi Projesi’nin tanıtımı Milas’ta yapıldı. Zeytin ve zeytinyağı üreticisini yakından ilgilendiren projenin tanıtım toplantısına katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Ölmez ağaç, barış simgesi, bizim kıymetlimiz zeytinimize emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Böyle bir proje daha önce hiçbir yerde yapılmadı. Türkiye’de ilk olacak” dedi.

MUĞLA 21.01.2021, 12:51
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Türkiye’de ilk olacak proje Milas’ta hayata geçiriliyor

MUĞLA (İHA) – İçeriği ve uygulamasıyla Türkiye’de bir ilk olan ‘Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi Projesi’nin tanıtımı Milas’ta yapıldı. Zeytin ve zeytinyağı üreticisini yakından ilgilendiren projenin tanıtım toplantısına katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Ölmez ağaç, barış simgesi, bizim kıymetlimiz zeytinimize emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Böyle bir proje daha önce hiçbir yerde yapılmadı. Türkiye’de ilk olacak” dedi.

Muğla Valiliği himayesinde; Milas Kaymakamlığı, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, GEKA, Ziraat Odaları, Ticaret Odaları, Zeytin Dostu Derneği, TARİŞ ve diğer STK ile kuruluşlarının destekleriyle hazırlanan ‘Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi Projesi’nin tanıtımı Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda yapıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, MHP Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Süt Birliği, S. S. 153 Nolu Tariş Zeytin ve Zeytinyağları Tarım Satış Kooperatifi, Milas Ziraat Odası, mahalle muhtarları, zeytin ve zeytinyağı yatırımcıları katılımıyla gerçekleşen program Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can’ın sunumuyla başladı.

“Muğla’nın yüzde 50’si Milas’ta”

Projenin amacının zeytinliklerdeki sorunların tespit edilmesi, bilimsel yaklaşımlarla zeytinliklerin verimli hale getirilmesi, kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin artırılması olduğunu belirten Şube Müdürü Can, Muğla genelinde 4 ilçede zeytin ve zeytinyağı üretildiğini, Milas’ın 8,7 milyon zeytin ağacıyla Muğla’nın yüzde 50’ni oluşturduğunu, Yatağan’da 1,8 milyon, Bodrum’da 1,5 milyon ve Menteşe’de ise 1,3 milyon zeytin ağacının yer aldığını ifade etti. Dünya zeytinyağı ihracatı rakamları ile ilgili de bilgiler aktaran Can, “İspanya, İtalya ve Tunus’un ardından Türkiye 4’üncü sırada yer alıyor” dedi.

“Tarım ve çevre ile ilgili sıkıntılar var”

Zeytin ve zeytinyağı üretimi sırasında yaşanılan sorunlarla ilgili elde edilen verileri aktararak sunumunu sürdüren Can, “Tespit edilen sorunların başında; küresel iklim değişikliği, hastalık ve halkalı leke, zeytin sineği, zeytin güvesi gibi zararlılar, besin noksanlıkları, gübreleme eksikliği, budama sorunları, hasatta yaşanan sorunlar, hasat sonrası, işleme, depolama, markalaşma, sürdürülebilir tarım ve çevre ile ilgili sıkıntılar var. İlimiz zeytinlik alanlarının topoğrafik yapısı ulaşım olanaklarını kısıtladığından, yıllık bakım işlemleri ve hasadın yapılmasını zorlaştırmakta. Hasat, nakliye, fabrikada sıkım, çelik kaplarda dinlendirme ve depolama, ambalajlama ve etiketleme, markalaşma konularında üreticilerimiz, fabrika sahipleri, ticaret erbapları ile zeytinyağında kalite kayıplarının önlenmesi için yerinde çalışmalar yapılması hedefleniyor” diye konuştu.

“Fizibilite çalışmaları devam ediyor”

Projenin ikinci ve üçüncü aşamalarının da olduğunu ifade ederek bu aşamalar hakkında da bilgileri paylaşan Can, “Projenin ikinci aşamasında, ulaşım problemleri olan zeytinliklerde yıllık bakım işleri ve hasat edilen ürünün nakliyesi için ulaşım probleminin çözümlenmesi hedeflenmiştir. Bu süreçle ilgili fizibilite çalışmalarımız devam etmekte. Projenin üçüncü aşamasında ise; zeytinyağı üretiminde, zeytinin işlenmesi sonrasında ortaya çıkan prinanın çevreye zarar vermeden yeni teknoloji olanaklarının kullanılarak aktif karbon eldesinde kullanımının sağlanması. Bu süreçle ilgili de fizibilite çalışmalarımız devam etmekte” dedi.

“Türkiye’de böyle bir proje yok”

Can’ın yaptığı sunumun ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas zeytinyağının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret almayı başardığını hatırlatıp, “Bu yolda, bu uğurda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İstediğimiz aldık ama bununla kalmayacak. Zirveye çıkmak kolaydır, orada kalmak zordur. Tamda bu noktada üretimle ilgili sorunlarımız gündeme geliyor. Zeytindeki verimsizliğin hastalıkların önüne geçmez isek kaliteli zeytinyağı elde edecek zeytinliklerimiz kalmayacak. Sayın Valimizin himayeleri ve destekleriyle arkadaşlarımız bir proje hazırladılar. Zeytin açısından Muğla’da en verimli 4 ilçe var. Bu dört ilçede proje hayata geçecek. Bu alanda üreticilerimiz ve diğer katılımcıların desteği çok önemli. Uzlaşı ile yolu olmayan zeytinliklere yollar yapılacak. Teknik elemanlarımız, akademisyen dostlarımız sahada olacak. Budama, gübreleme ve erken hasat için sahada olacaklar. Bu çok büyük bir proje. Türkiye’de de bir ilk olacak. Türkiye’de böyle bir proje yok” ifadelerini kullandı. Saylak, projenin başarıya ulaşması için üreticiden, fabrika sahiplerine kadar herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini kaydetti.

“Her yerde anlatıyor, tanıtıyor ve övünüyoruz”

İl Müdürü Saylak’ın ardından konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, “Milas’ın zeytinyağının gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılması, Milas ve ülke ekonomisine daha çok katma değer sağlaması için herkes burada. Bir başarıyı yakalamak zor, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak çok daha önemli ve kıymetli. Bu toplantı bir projenin tanıtımı ve yola çıkma hikayesini anlatıyor. Milas’ın zeytin ve zeytinyağı ile gurur duyuyoruz, her yerde anlatıyor, tanıtıyor ve övünüyoruz. Ancak son yıllarda zeytinlik alanlardaki hastalıklar, verim düşüklüğü, çeşitli hastalıklarla üretimin dalgalanma gösterdiğini biliyoruz. Birçok dışsal faktörü biz kendi elimizle olumluya çevirebiliriz. Ben bu projenin doğmasına sebep olan, Milas’ın memecik zeytin üreticisi olan emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizim kıymetlimiz”

Türkiye’nin birçok coğrafyasında zeytin yetiştirildiğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Kaymakam Arslan, “Zeytin ve zeytinyağı ülkemizin bir çok noktasında yapılıyor. Ama bu zeytinin kalitesi, pazarda rekabet edebilmesi çok çok önemli. Bununla ilgili yıllar öncesinde Milas’ta adımlar atıldı. Yapılan zeytin hasat şenlikleri, tarım fuarları önemliydi. Bu etkinliklerde bilgilendirmeler sunumlar da yapıldı. Bunlar zeytin ve zeytinyağının kalite yolculuğuna da ivme kazandırdı. Tüm bu işe emek veren, gönül veren üreticilerimize, sanayicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Milaslılar zeytin ve zeytinyağının ne kadar önemli olduğunun çok şükür son yıllarda farkına vardı. Şuanda ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelip zeytinlik alanlar var. Yatırım yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Bizler üretmek ve katma değer üretmek zorundayız. Bu projede bu anlamda daha güzel, daha doğru yapmak adına bir vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim üzerimize düşen de ne varsa koşulsuz olarak destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu ölmez ağaç, barış timsali, bizim kıymetlimiz, zeytinimize emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program katılımcıların soruları ve İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinin cevaplandırması ile son buldu.
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