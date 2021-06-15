Bodrum Belediyesi ile Tourist Services Turistik Hizmetler Ticaret A.Ş arasında imzalanan protokol ile "Turist Destek Hattı" hizmete girdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Tourist Services Turistik Hizmetler Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kamran Shukurov arasında imzalanan protokol ile hizmete geren TSC Turist Destek Hattı Projesi kapsamında, turistlere yönelik mobil aplikasyon ve üç dilde (İngilizce, Rusça ve Türkçe) 7/24 çağrı merkezi hizmeti sunulmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tescilli olan proje ile Bodrum’daki yerli ve yabancı turistler 0850 255 03 04 numaralı TSC çağrı merkezi hattından 7/24 ve ücretsiz destek alabilecekler. Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’ne ulaşan Bodrum’da yaşayan yabancılar ve turistler de TSC Çağrı Merkezi’ne yönlendirilecek.

TSC Turkey mobil uygulama sayesinde ise turistler, konumlarına en yakın hastane, eczane, bankamatikler, restoranlar, turistik yerler, plajlar, konsolosluklar, ulaşım, terzi, postane, çiçekçi gibi birçok noktaya erişim sağlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca mobil uygulama ekranından güncel döviz kurlarına, hava durumuna ulaşabilirken, şikayet ve öneri bölümlerinden de öneri ve şikayetlerini gerekli kurumlara iletebiliyorlar.