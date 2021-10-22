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Trafikçilere tutanak düzenleme ve kurallara uyum eğitimi
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personele trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme trafik kurallarına uyum eğitimi verildi.
MUĞLA 22.10.2021, 17:14
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personele trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme trafik kurallarına uyum eğitimi verildi.
Eğitime, Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Şehit Ali Gaffar Okkan Toplantı salonunda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 38 personel katıldı. Toplantıda personelin tutanak tanziminde dikkat edeceği konular hakkında eğitim verildi.