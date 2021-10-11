banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngilzi Uyruklu bir vatandaşın evinde beslediği keçi, terastaki balkon korkuluklarına başını sıkıştırdı. Evdekiler keçiyi kurtaramayınca itfaiyeden yardı istedi. Eve gelen itfaşye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu keçi kurtarıldı.

MUĞLA 11.10.2021, 14:04
Terastaki korkuluklara başını sıkıştıran keçi itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan İngilzi Uyruklu bir vatandaşın evinde beslediği keçi, terastaki balkon korkuluklarına başını sıkıştırdı. Evdekiler keçiyi kurtaramayınca itfaiyeden yardı istedi. Eve gelen itfaşye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu keçi kurtarıldı.

Olay Ortaca Sarıgerme mahallesinde meydana geldi. Edilen bigliye göre, Gabriel Middendorf isimli İngiliz uyruklu vatandaşın evinde beslediği keçi, terasa çıkıp gezindiği sırada başını korkuluk demirleri arasında sıkıştırdı. Keçiyi uzun süre uğraşmasına rağmen korkuluklardan çıkarmayı başaramaya çalışan Gabriel Middendorf başarısız olunca Ortaca İtfaiye Amirliği’ne ihbarda bulundu.

Eve gelen ekipler uzun uğraşların ardından keçiyi korkuluklardan kurtardı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1