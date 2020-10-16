Tefecilik çetesine 6 tutuklama
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE TEFECİLİK, YAĞMA VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK İDDİASI İLE ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN 8 KİŞİDEN 6’SI TUTUKLANDI.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara yüksek faizli para veren, kendilerine bağımlı hale getiren tefecilik şebekesi gözaltına alınmıştı.
Vatandaşların maddi zorluklarını istismar ederek yüksek faizli parayı borç olarak dağıttığı, senet imzalattırılarak borçlanan müştekilerden faizi zorla tahsil etme yoluna gittikleri, piyasaya çok sayıda sahte-karşılıksız çek dağıtarak esnafı mağdur ettikleri öğrenilen şüpheliler suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında yağma, dolandırıcılık, tefecilik suçlarından adli makamlara sevk edildiler.
Marmaris Adliyesine sevk edilen şüphelilerden elebaşı oldukları öğrenilen Bilal T., Akif T. M.Z.G, O.U, T.I, A.E, F.T, ve K.B yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.E ve O.U ise sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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