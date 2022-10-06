Tecrübeli eldiven Muğlaspor’da

.Futbola Yenibeygücü’nde başlayan ve Maltepespor’da profesyonel olan Lokman Atakol sırasıyla; Karacabey Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Mardinspor, Aydınspor 1923, Gölcükspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Adana Demirspor, Kırıkhanspor, Karaköprü Belediyespor, Adıyaman FK, Ceyhanspor, Orduspor 1967, Bağcılarspor ve Adana FK formalarını giydi. Ceyhanspor ve Orduspor 1967 formasıyla BAL Ligi şampiyonluğu yaşayan Atakol, geçtiğimiz sezon ise BAL Play-off finali oynadı. Futbol kariyerinde ise toplamda 266 maçta forma giydi.

Muğlaspor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Atakol, ’’Öncelikle transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim. Muğlaspor gibi köklü bir camiaya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Muğlaspor’a şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz. Takım arkadaşlarımla omuz omuza vererek, takımımızı yeniden profesyonel liglere çıkarmak için tüm enerjimizi sahaya yansıtacağız. Yeşil-beyazlı camiamıza hayırlı bir sezon diliyorum’’ dedi.