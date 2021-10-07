Tarım İl Müdürü, balıkçı kadınları sorunlarını teknede dinledi

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üreticilerin bulundukları sahada sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Pandemi döneminde Muğla’nın dört bir köşesindeki tarımsal üreticiler ile bir araya gelerek üretimin ve çeşitliliğin arttırılmasına yönelik yaptığı çalışmaları sürdüren Saylak, balıkçılar ile bir araya geldi.

Menteşe Akbük, Sarnıç ve Kıran Mahallelerindeki çiftçilerle buluşan Saylak, Akbük Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Balıkçılık Kooperatifi üyelerinin sorunları önce karada dinleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, daha sonra denize açılarak denizde balıkçılık yapan kadın ve erkek balıkçıların sorunlarını teknede dinledi.

Teknede hem sorun dinleyen, hem de balıkçılara yardımcı olan Saylak, “Değişen iklim şartları ve küresel ısınma maalesef denizlerimizi de etkiledi. İstilacı türler ve müsilaj sorunları ile karşı karşıya kaldık. Bakanlığımız bu konuda hamlelerini yaparak istilacı tür olan balon balığının avlanması ile desteklerini açıkladı. Bu konuda çalışmalarımıza ve desteklerimize devam edeceğiz. Kooperatifimizi ise güçlendirmek adına her türlü proje fikrine ve desteğine hazırız. Yeter ki diri olalım iri olalım bir olalım. Kooperatifimize ve denizlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Balıkçılığı geliştirmek ve sorunlarına çözüm önerileri bulmak için su ürünleri kooperatiflerimizi bir araya getirecek, çalışmalarımıza hep birlikte yön vereceğiz” dedi.

Saylak, Menteşe Sarnıç ve Kıran Mahallerinde çiftçilerle buluşarak arıcılık, sulama, bitkisel üretim ve hayvan yetiştiricilik konularında sorun ve çözüm önerileri görüşüldü. Saylak, “Arıcılıkla geçinen bu mahallelerimiz de yangından etkilendi. Tüm desteklerimizle arılarımızı hayatta tutmak ve arıcılığı ayakta tutmak için yanınızdayız. Bitkisel üretim ve hayvancılık konularında da birçok projelerimiz var. Bunlardan faydalanan çiftçilerimizden duyduğumuz başarı hikâyeleri bizi mutlu ve motive diyor.