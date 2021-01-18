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Takla atan otomobilden sağ çıktı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde takla atarak hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsü kazayı hafif atlattı. Sürücü kadın hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
MUĞLA 18.01.2021, 13:02
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde takla atarak hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsü kazayı hafif atlattı. Sürücü kadın hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Teslime Ç. idaresindeki 48 ADG 163 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Hal Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bir iş yerinin atık malzemelerinin üzerine uçtu. Takala atarak ters dönen otomobil hurdaya döndü.Kazayı gören iş yeri çalışanlarının 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Otomobil sürücü Teslime Ç, hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile yara almadan çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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