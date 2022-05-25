Sıtkı Koçman 1’inci Ulusal Resim yarışması ödülleri verildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından üniversitenin hamisi Sıtkı Davut Koçman adına düzenlenen 1’inciUlusal Resim Yarışması sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörlük binası Mulaj Müze sergi alanında düzenlenen törene Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı Zamanda Sıtkı Koçman’ın torunu Alan Perese, Vakfı yönetimi, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve davetliler katıldı.

Sıtkı Davut Koçman 1’inci Resim Yarışmasına Türkiye’nin değişik üniversitelerinden 234 eser başvurusu yapıldı. Başvuru sonrası gelen eserler seçici kurul tarafından değerlendirilerek üç kişiye başarı ödülü, üç kişiye mansiyon ödülü verirken sergilenmeye değer eserler sergilendi.

ResimTörende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitenin hamisi Sıtkı Davut Koçman’ın hem Muğla kent ekonomisine, hem de Üniversiteye çok büyük katkıları olduğunu belirtti. Rektör Çiçek, “Öğrencilerimiz için gerçek örnek olması gereken bir kişi Sıtkı Davut Koçman. Özgüveni bu kadar yüksek olan bir insan varlığını eğitime yatırmaz. Resim yarışması, hem yeni sanatçılar kazanmak adına çünkü rahmetli Sıtkı Davut Koçman’ın bir sanat yaklaşımı da var. Yarışmanın amacına ulaştığını görüyorum. 200’ün üzerinde çok sayıda farklı üniversitelerden başvurular aldık” dedi.

Başarı belgesi alan eserlerin ödüllerini Rektör Hüseyin Çiçek verirken, mansiyon alan ödülleri Sıtkı Koçman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alan Perese verdi.