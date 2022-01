Sianji Oteller Grubu’na yeni transfer

Sianji Group, turizme büyük katkılar sağlayacak projeler için yeni adımlar atmaya başladı. Profesyonel turizmci Can Özer Sianji otel’e transfer oldu.

Bodrum’da, 12 yıl boyunca yedi farklı konsept ile yılın 12 ayı hizmet veren Sianji Well-Being & Thermal Resort, uzun süren görüşmeler sonucu yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarıyla turizm sektöründe başarılı ve iddaalı projelerde adından sıkça söz ettiren Can Özer’i Sianji Hotels’in Genel müdürü olarak getirdi. Turizm sektörü kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Can Özer, Sianji Hotel grubu bünyesindeki başta Sianji Well-Being & Thermal Resort Bodrum olmak üzere Sianji Stay & Go Hotel, Sianji Dry Hotels & Resort, Sianji Suits & Villas & Residence, Elani Beach ve Restaurant, Meşealtı Otantik Kebap Restaurant gibi değerli markalarının zincirleşmesi ve yurtdışı yatırımlarına açılması için ekibiyle birlikte yoğun tempolu bir çalışma süreci başlattı.

Sianji Hotels, Sianji marka zinciriyle dünyaya açılıyor

Can Özer, yurtiçinde ve yurtdışında Sianji Konsept Markalarını, dünya çapında bilinir hale getirerek Türkiye’yi ve Türk turizm anlayışını temsil etmek için çalışmaları yürüttüklerini ve yakın tarihlerde projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi. Şu ana kadar bu projelerle ilgili önemli adımlar atarak tamamlama aşamasına ulaştıklarını dile getiren Sianji Hotels Genel Müdürü Can Özer, turizmde önemli yere sahip şehirler ile ilgili de yakın zamanda paylaşacağı sürpriz gelişmelerin müjdesini verdi.

Sağlık turizminde önemli adımlar

Türkiye’nin önemli destinasyon merkezlerinden olan Bodrum’u sağlık turizminde şu ana kadar uluslararası 31 ödül alarak temsil eden ve Bodrum’un tek zengin mineralli kaplıcasına sahip olan Sianji Well-Being Resort, özellikle pandemiden sonra büyük ilgi kazanan sağlık turizmine daha fazla yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sağlık turizminde tüm Dünya’ya kendini kanıtlamış bir destinasyon olan İstanbul’u, başta Ortadoğu olmak üzere yurtdışından her yıl milyonlarca turist ziyaret etmekte. Bodrum turizminin gelişimi adına yıllarca çalışma yapan ve beş aylık turizm sezonunu oniki aya çıkartarak kış turizminin yaygınlaşmasına öncülük eden Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, ‘’Gerekli anlaşmaları tamamlamış olduğumuz ünlü bir klinik ve sağlık turizm acentası ile saç ekimi, diş kliniği, plastik cerrahi gibi bir çok hizmet vereceğiz. Bu sebeple hem Bodrum’un sağlık turizmindeki payını almasını sağlayacak hem de ülke turizmine önemli katkılarda bulunacağız.’’ diyerek Zengin mineralli kaplıca suyu, fizik tedavi, kişiye özel sağlıklı beslenme ve detoks programları ile kış turizminde etkin bir şekilde faaliyet gösteren Sianji Well-Being Resort Hotel’de olduğu gibi Sianji Hotels markalarının büyümesi için yatırımcıların önünü açtıklarının altını çizdi.