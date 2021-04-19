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Seydikemer’de yangında 2 dönüm alan zarar gördü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA 19.04.2021, 19:45
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Seydikemer’de yangında 2 dönüm alan zarar gördü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kumluova Mahallesi’nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine yangın yerine Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 tanker ile 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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