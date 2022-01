Seydikemer’de karla kaplı yollar ulaşıma açıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Yayla Mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları belediye ekipleri ulaşıma açtı.

Seydikemer’in Yayla Mahallelerinde etkili olan kar yağışı bazı mahallelerde ulaşımı sekteye uğratırken, öğrencilerin okula ulaşımı da etkilendi. Seki Mahallesi’nde karla kaplı yolda yoğun mesai harcayan Seydikemer Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için gece gündüz mücadele veriyor. Ekipler, vatandaşların güvenli şekilde yolculuk yapması amacıyla iş makineleriyle karla kaplı yolları temizleyerek tekrar ulaşıma açtı.

Seydikemer Belediyesi’nin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu dile getiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, belediye ekiplerinin her an teyakkuzda olduğunu kaydetti. Başkan Otgöz; “Seydikemerimizin Yayla Mahallelerine yağan yoğun kar, beraberinde yolların da kapanmasına neden oldu. Ekiplerimiz, yağan karın ardından anında müdahale ederek kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı. Belediye ekiplerimiz her türlü önlemi alarak çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Seydikemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak yaz-kış vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizde olduğu gibi Seydikemer’in Yayla Mahallelerinde de etkili olan kar yağışı başta ulaşım olmak üzere hayatımızı zora sokarken, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sahada gerekli çalışmaları yapıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda, caddelerde ve sokaklarda kar küreme işlemlerimiz sürüyor. Karla kaplı yollar ulaşıma tekrar açılıyor. Öğrencilerimizim eğitimden geri kalmasını önlemek amacıyla kapanan okul yolları da tekrar ulaşıma açılmıştır” denildi.