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Seydikemer’de kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde DSİ’nin kanalına kanala düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 26.11.2020, 20:08
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Seydikemer’de kanala düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde DSİ’nin kanalına kanala düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Salim Muşlu’nun keçisi Zorlar Mahallesi’ndeki DSİ’ye ait içinde su bulunmayan kanala düştü. Keçinin düştüğünü gören ve keçiyi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkaramayan Muşlu, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği’ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kanalara inerek keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.
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