banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
MHP'nin hedefinde şimdi de Demirören var
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti

Seydikemer’de kamyonun çarptığı işçi öldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kamyonun çarptığı orman işçi hayatını kaybetti.

MUĞLA 19.05.2021, 15:46
Seydikemer’de kamyonun çarptığı işçi öldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kamyonun çarptığı orman işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; İsa Milaslıoğlu yönetimindeki 48 AEL 336 plakalı kamyon, Uğurlu Mahallesi’nde dağ yolunda durduğu sırada, orman kesim işçisi Arif Sağın araçtan indi. Aracının önüne yürüyen Sağın’na kamyon çaptı. Yardım istenmesi üzerine ola y yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

Sağlık ekipleri Sağın’nın olay yerinde hayatı kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sağın’ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Milaslıoğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
26°
açık