Şehit yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Muğla’da 3 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmesi nedeniyle düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve protokol üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. okunan duaların ardından konuşma yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Aziz Türk Milletine Anadolu kapılarını açan 3 kıta, 7 iklimde hakimiyet kurduran, İstiklal Savaşında tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanına, İstiklaline sahip olmanın ruhunu taşıyan, vatanımızın bütünlüğü, Cumhuriyetimizin bekası için göğsünü siper ederek şahadet şerbeti içen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize huzurlarınızda minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Kahraman Mehmetçiğin taşıdığı gaza ruhu olduğu müddetçe bütünlüğümüze ve milli birliğimize kastedenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Şehitlik ve Gazilik unvanı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek derecede büyüktür. Kahraman gazilerimiz temsil etikleri değerlerin bilinciyle, onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedirler. Bugün bu topraklarda yaşayan nesiller olarak bizler, bedel ödeyerek bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde hür ve bağımsız şekilde yaşamaktayız. Madalyalarınız devlet ve millet olarak sizlere karşı şükran duygularımızın bir ifadesidir. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Törende Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Alper Seven’in babası İlhami Seven, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir’in babası Enver Demir, Malul Gazi Jandarma Yüzbaşı Mustafa Okan Kuloğlu, Malul Gazi Jandarma Astsubay Üstçavuş Arif Zeybek, Malul Gazi Jandarma Uzman Çavuş Tayyip Günay, Malul Gazi Jandarma Er Doğukan Atasoy ve Malul GAzi Özel Harekat Polis Memuru Haydar Doğan’a Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından Devlet Övünç Madalyası ve beratı takdim edildi.