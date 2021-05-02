Şehir Efsanesi 7 Mayıs’ta izleyicisiyle buluşuyor

Milas ve çevresinde 166 farklı mekanda 1000’den fazla oyuncunun rol almasıyla çekimleri gerçekleştirilen Şehir Efsanesi dizisinin 7 Mayıs’ta izleyicisiyle buluşacağı belirtildi.

Milas ve çevresinde çekimi yapılan ve 1000’den fazla oyucunun rol almasıyla çekimlerine yaklaşık bir yıl önce başlanılan ve Eylül ayında çekimleri tamamlanan polisiye dizi Şehir Efsanesi’nin izleyicisiyle buluşması için sayılı günler kaldı. Sanat yönetmenliğini Gamze Uygur’un, görüntü yönetmenliğini Selahattin Çelik’in yaptığı dizinin teknik kadrosunda toplamda 22 kişi görev aldığı belirtildi.

Dizi hakkında bilgi aktaran Yönetmen Dağlar Uygur, “Dizimiz polisiye bir dizi. Milas’ın değerlerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Çekimlerimiz Milas merkezde ve ayrıca Güllük, Ören, Bafa, Selimiye gibi mahallelerimizde yapıldı. Çok fazla mekan ve insan var. İzmir ve İstanbul’dan da oyuncu arkadaşlarımız çalışmamızda yer aldı. Set ekibimiz ise tamamen Milas’tan oluştu” dedi.