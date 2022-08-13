Sakin kent Akyaka havadan görüntülendi

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi havadan görüntülendi.

Yeşil ve mavinin birleştiği azmak nehri ile gezilmeye değer sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi havadan doğa harikası oluşturuyor. Kayt sörf alanı bulunan Sakin kent Akyaka yılda 500 bin turisti ağırlıyor. Eşsiz güzelliği ile göz kamaştıran Akyaka havadan bakıldığı zaman adeta bir doğa harikası olduğu anlaşılıyor.