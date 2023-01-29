Sağanak yağış sonrası deniz keyfi

Muğlada iki gün süren sağanak yağışta özellikle Marmaris ve Milas ilçelerinde bazı evler taşkın nedeniyle su basmıştı.

Marmaris İçmeler Mahallesinde dağlardan akan çamurlu su, yolların kapanmasına neden olurken, Ulanın Sakin Şehir unvanlı Akyaka mahallesinde ise sahil sel sularının etkisi hasar görmüştü.

Sağanak yağış sonrası Muğlada hayat normale dönerken, Sakin şehir unvanlı Akyaka Mahallesinde vatandaşlar hafta sonu tatilini ve güneşli havayı değerlendirmek için sahile akın etti. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların yanında masalarda oturarak güneşin keyfini çıkardılar.

Güneyli ve sakin bir havayı bulan bir vatandaş ise denize girerek yüzdü.