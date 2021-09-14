banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'

Ortaca’da İlköğretim Haftası etkinliği

Yeni eğitim ve öğretim yılı ‘İlköğretim Haftası’ dolayısıyla Ortaca’da kutlama programı düzenlendi.

MUĞLA 14.09.2021, 11:17
Ortaca’da İlköğretim Haftası etkinliği

Yeni eğitim ve öğretim yılı ‘İlköğretim Haftası’ dolayısıyla Ortaca’da kutlama programı düzenlendi.

Program, Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda çelenk sunma etkinliği ile başladı. Çelenk sunma törenine, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Program, Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu’nda devam etti. Günü anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından şiirler okundu, öğrenciler tarafından oyunlar oynandı, “iyi dersler” temennisi ile hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe, Ortaca Belediye Başkan Vekili Volkan Metin, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0