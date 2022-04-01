Ortaca’da camiler Ramazan ayına hazır

Salgın hastalık sürecinde iki yıl aradan sonra camilerde cemaatle ilk defa teravih namazı kılınacak. Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, ilçedeki camilerin Ramazan ayına hazır olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Ramazan ayında toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bireysel ve toplumsal hayata ışık tutan önemli bir temayı kamuoyunun gündemine taşıyor. Bu yılın Ramazan teması "Ramazan ve Doğruluk" olarak belirlendi.

Ortaca Müftüsü Mahmut Atıcı yapmış olduğu açıklama ile Ramazan Ayı hazırlıkları ve Ortaca Müftülüğü tarafından yürütülen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Müftü Atıcı, salgın hastalık sürecinde iki yıl aradan sonra camilerde cemaatle ilk defa teravih namazı kılma sevinci yaşayacaklarını söyledi.

Atıcı; “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 01 Nisan 2022 Cuma günü kılacağımız ilk teravih namazının ardından 02 Nisan 2022 Cumartesi gecesi kalkacağımız ilk sahurla bu mübarek aya girmiş olacağız. Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir temayı kamuoyunun gündemine taşımakta ve belirlenen tema, Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda 2022 yılı Ramazan teması "Ramazan ve Doğruluk" olarak belirlenmiştir” dedi.