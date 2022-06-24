Orman yangınlarına karşı mücadele seferberliği

Bodrum Belediye Başkanlığı, ilçede çıkabilecek yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olunması çağrısı yaptı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken Bodrum Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada yangınlarla ilgili çağrı yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marmaris’te yaşadığımız geniş çaplı orman yangını hepimizi derinden yaralamaktadır. Hava sıcaklıklarının artması, düşük nem oranı ve rüzgarla birlikte yangın riskinin üst seviyeye çıktığı bu dönemde halkımızın dikkatli ve duyarlı olması gerekmektedir. Bir önceki yaz, orman yangınlarına müdahalede yaşadığımız birlik ve beraberliği, emek ve gayreti yangınların çıkmaması için de göstermeliyiz. Muğla Valiliğinin aldığı ormanlık alanlara giriş yasağına riayet ederek ormanlık alanlarda ya da yakınlarında ateş, mangal yakmaktan kesinlikle kaçınmalıyız.

Düğünlerde, çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yangına neden olacak maddelerin atılmaması konusunda gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Mercek görevi görebilecek cam ve plastik atıklar, otluk, makilik ve ormanlık bölgelere atılmamalı, görüldüğünde alınmalıdır. Seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritlerinin ne kadar büyük bir tehlike olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Çıkan yangınların büyük bir kısmının insan faktöründen kaynaklı olduğu unutulmamalıdır. Bodrum Belediyesi olarak tüm birimlerimizle ve gönüllülerimizle teyakkuz halinde olduğumuzun bilinmesini, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, her türlü şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını rica ederiz" denildi.