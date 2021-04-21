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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

MUĞLA 21.04.2021, 18:56
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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürülürken yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Koca Çalış Türbe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede devriye gezen jandarmanın ihbarı üzerine olay yerine, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne ait birer arazöz, tanker ve ilk müdahale aracı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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