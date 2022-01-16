Önce saksıya, ardından park halindeki araçlara çarptı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, önce yol kenarındaki saksılara, ardından 2 araca çarptıktan sonra yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Olay, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 48 AV 038 plakalı otomobil, Menteşe Belediyesi tarafından yolun kenarına yerleştirilen iki saksıya, ardından park halindeki 2 araca çarparken, yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmadı. Ayrıca sürüklenen saksı 48 T 0031 plakalı otomobile de zarar verdi. Tek taraflı kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.