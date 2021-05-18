banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
İBB’den dezenfektan açıklaması
İBB’den dezenfektan açıklaması
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!

Ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 18.05.2021, 09:52
Ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu