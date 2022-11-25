Öğretmenlere BİSDEM çalıştayı

Bilimsel Sorgulama Destekli E-Mentörlük (BİSDEM) projesi Öğretmen Çalıştayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) işbirliğinde Üniversite Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen ‘Hizmet İçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrim İçi Mentorluk Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi’ projesinin önemli bir aşamasını oluşturduğu açıklandı.

Çalıştayda, proje katılımcısı fen bilimleri ve sınıf öğretmenleri uygulama sürecinde geliştirdikleri bilimsel sorgulama destekli etkinlikleri altı farklı oturumda çeşitli branşlardan 200’ü aşkın öğretmen adayı ile paylaştılar. Çalıştay süresince öğretmenler ve öğretmen adayları proje deneyimleri, etkili sınıf içi uygulamaların nitelikleri ve öğrencilerin içerikle etkileşimlerinin etkin şekilde nasıl sağlanabileceği gibi birçok konuda tartışma fırsatı buldu.

Öğretmenlere kendi öğretim materyallerini geliştirme, etkinliklerini planlama ile akranlarıyla iletişim için web ortamını etkili şekilde kullanma gibi becerilerin uygulamalı olarak kazandırılması projenin hedefleri arasında yer alıyor. Projenin paydaşları ise Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Çalıştaya katılan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mustafa Nursoy, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, çalıştay katılımcılarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, öğretmenlerin kendi sınıf ortamlarındaki beklentileri ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan programlarının hizmet içi eğitim süreçlerinin önemli bir parçası olduğunu açıklandı.