MUSKİ’den yağmur sonrası kanallarda temizlik çalışması

Muğla’da dün başlayan sağanak yağmur sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu kanallarında temizlik yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yağışların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yağmur suyu kanalları ve mazgallarda meydana gelen tıkanıkları açarak, su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.