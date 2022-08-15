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Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig’de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonunun başlamasına az bir zaman kala antrenmanlarına devam ediyor.

MUĞLA 15.08.2022, 15:04
Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig’de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonunun başlamasına az bir zaman kala antrenmanlarına devam ediyor.

Muğlaspor ’o sezon bu sezon’ sloganı ile bu yıl birbirinden önemli transferleri ile yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Muğlaspor Basın Sözcüsü Nihat Aktaş yaptığı açıklamada, "Takımımız yeni sezona hız kesmeden hazırlanırken yeni sezonda bir birinden önemli isimler ile Muğlaspor sevdalılarının karşısına çıkacağız bizler bu yola bu sene şampiyonluk hedefimizle çıkacağız. O sene Bu sene" dedi.

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