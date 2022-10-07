Muğlaspor, Tire 2021 FK ile deplasmanda karşılaşacak

Ligin ilk hafta mücadelesinde Eşin Grup Sökespor’a 3-2 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Tire deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ortaköy ve Muğla Atatürk Stadyumu’nda yaptığı antrenmanlarla maça hazırlanan Muğlaspor, Cumartesi öğleden sonra Tire’ye doğru yola çıkacak. Tire 2021 FK ve Muğlaspor arasında oynanacak olan 2. hafta mücadelesi 9 Ekim Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşma Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Muğlaspor’un Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret eden 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, futbolculara baklava ikramında bulundu. Futbolculara güvenlerinin tam olduğunu belirten taraftar, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladılar.