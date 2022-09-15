Muğlaspor hazırlık maçlarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarında Didim Atatürk Stadı’nda Didim Belediyespor ile karşılaşırken sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Muğlaspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde didim belediyespor ile karşılaştı. Muğlaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Muğlaspor’a galibiyeti getiren golleri Mustafa Yılmaz ve Ender Acar kaydetti. Maçın her iki devresine farklı kadrolarla çıkan yeşil-beyazlılar, çok sayıda gol pozisyonuna girdi. Yeşil beyazlı ekibin kadrosunda yer alan tüm futbolcular karşılaşmada süre aldı.