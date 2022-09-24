Muğlalı gazilere Çanakkale gezisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik ve Mareşallik” unvanı verilmesinin 101’inci yılı ve Gaziler Günü nedeni ile Muğla Büyükşehir Belediyesi gazilere Çanakkale gezisi düzenledi.

Muğla’da yaşayan 77 gazi iki günlük gezide Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Anafartalar, Kabatepe’de kurulan tüm Çanakkale Savaşları’nı anlatan Simülasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Dünya tarihinin değiştiği, geçilmez Çanakkale topraklarında iki gün geçiren gaziler duygusal anlar yaşadı. Rehberler eşliğinde düzenlenen turda üzerine bastıkları topraklarda yaşananları dinleyen gaziler duygularını şöyle dile getirdi.

Geziye katılan Fethiye’den Kıbrıs Gazisi Durmuş Ali Dağdelen; “Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum çünkü Çanakkale’de yaşanan destanı bize tekrar yaşattı. Çanakkale’de ne canlar gitmiş, binlerce şehidimiz var, gelmeyenler mutlaka gelsinler bu vatan nasıl kazanılmış” dedi.

Dalamandan Gazi Süleyman Çetin; “Şu anda duygularımı zor ifade ediyorum. Allah bize Mustafa Kemal’i özel olarak göndermiş. İslâmiyeti yaşatmış, Türk ulusunu kurtarmış, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş. Böyle bir kahraman bir asker dünyada hiçbir devlete nasip değildir”

Kıbrıs Gazisi Menteşe’den Süleyman Taşkesen; “Onlar çok büyük yokluk içerisinde büyük mücadele verdiler. Onların yokluk içinde yaptıkları mücadele sayesinde biz ayaktayız şu anda. Ben kendim de Kıbrıs Gazi’siyim. Savaştığımız Kıbrıs’ı, şehirlerini hiç görmemiştim. 45 yıl sonra Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Osman Gürün sayesinde bağımsızlığı için savaştığımız toprakları, Lefkoşa’yı, Girne’yi, Magosa’yı gördüm” dedi.