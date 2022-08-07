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Muğla’da yağmur sürprizi

Muğla’nın iç kesimlerine öğleden sonra başlayan sağanak yağmur sonrası bunaltıcı sıcaklar yerini serin bir havaya bıraktı.

MUĞLA 07.08.2022, 16:14
Muğla’da yağmur sürprizi

Muğla’nın iç kesimlerine öğleden sonra başlayan sağanak yağmur sonrası bunaltıcı sıcaklar yerini serin bir havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir gün önce yapılan uyarıda Muğla’nın iç kesimlerine öğle saatlerinde başlayacak sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağış saat 14.15’te başladı. Sağanak yağışın ilk saatlerinde fırtına ile birlikte başlayan sağanak yağış ardından yerini sakinliğe bıraktı.

Gök gürültülü sağanak yağış yaklaşık bir saat sürdü. Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Menteşe ilçesinde bir saatlik sağanak yağış sonrası güneş yüzünü tekrar gösterdi.

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